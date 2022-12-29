Ukrayna’ya ait S-300 Belarus’a düştü

Belarus’ya devlete ait BelTA haber ajansının bildirdiğine göre,Ukrayna'ya ait bir S-300 füzesi ülkenin topraklarına düştü.

Ukrayna’ya ait S-300 Belarus’a düştü
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Savunma Bakanlığı, füzenin kendi savunma sistemleri aracılığı ile mi yoksa kendi kendine mi düştüğünün araştırılacağını açıkladı.Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Diğer taraftan, geçen ay Ukrayna tarafından  ateşlendiğine inanılan bir S-300, Polonya'ya düşmüştü.

Ukrayna’ya ait S-300 Belarus’a düştü - 1

GEÇEN AY POLONYA'YA UKRAYNA FÜZESİ DÜŞMÜŞTÜ

16 Kasım'da NATO üyesi Polonya'nın Przewodow köyüne füze düştü ve 2 kişi öldü.  Polonya "ordunun savaşa hazırlık durumunun artırılması" kararı aldı.

NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneği de masada yer alırken, , Polonya toprağına düşen füzelerle ilgisi olmadığını savundu, "Suçlamalar kasıtlı provokasyon" açıklamasında bulundu. ABD'den füzenin Ukrayna'ya ait olabileceği açıklaması geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roketin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından kullanması yüksek ihtimal. Polonya'ya kasten bir saldırı olduğuna dair işaret yok, muhtemelen talihsiz bir kaza" diye konuştu.

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