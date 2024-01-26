Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bulunduğu Lahey nerede?

Lahey, Hollanda'da Güney Hollanda eyaletinde Hollanda Krallığı devletinin efektif başkenti ve içinde bulunduğu eyaletin merkezi olan şehirdir.



Lahey Hollanda Krallığı hükûmetinin, bakanlıklarının, parlamentosunun, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin ve Hollanda Devlet Konseyi'nin bulunduğu şehirdir. Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın oturduğu saray "Huis ten Bosch" ve çalışma yeri "Noordeinde Sarayı" Lahey'de bulunmaktadır. Hollanda'ya yabancı ülkelerin gönderdikleri diplomatik misyonlar ve elçilikler Lahey'dedir. Fakat Hollanda Krallığı anayasasına göre başkent Lahey değil, Amsterdam'dır.



Lahey'de 150 adet uluslararası kurum bulunmaktadır. Bunların başında Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. Böylece Lahey şehri Birleşmiş Milletler kurumunun ek ofislerinin bulunduğu New York, Viyana, Cenevre ve Nairobi ile önemli bir uluslararası merkezdir.