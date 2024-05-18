Uluslararası Af Örgütü: Yeni Kaledonya'da Kanakların hakları korunmalı

Uluslararası Af Örgütü Pasifik Araştırmacısı Kate Schuetze yaptığı açıklamada, bölgedeki şiddetli protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Schuetze, Fransız yetkililerin bölgedeki olayları, "duraksayan dekolonizasyon süreci, ırksal eşitsizlik, yerli Kanak halkının uzun süredir barışçıl şekilde dile getirdiği kendi kaderini tayin etme hakkı talepleri" ışığında değerlendirmesi gerektiğini belirtti.



Fransa'nın sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını duyurmasına atıfta bulunan Schuetze, TikTok'u yasaklamanın arkasında geçerli bir neden olmadığı sürece yasağın "ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelebilecek açıkça orantısız önlem gibi göründüğünü" vurguladı.



Schuetze, "protestolara tepki olarak yasak getirmenin dünya genelindeki hükümetler için tehlikeli bir örnek" teşkil edebileceğine dikkati çekti.



Fransa'nın olaylara makul şekilde tepki vermesi gerektiğini kaydeden Schuetze, Fransız yetkililerin, Kanak halkının yaşama ve ifade haklarını koruması ve bağımsızlık isteyen insanların görüşlerini barışçıl şekilde ifade edebilmesi gerektiğini belirtti.

