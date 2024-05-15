Yeni Kaledonya'da Fransa hükümetine karşı ayaklanma | OHAL ilan edildi
Fransa'nın Yeni Kaledonya özerk bölgesinde başlayan ayaklanmalarda üç kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin de olduğu yüzlerce kişi yaralandı. Kamu binaları ve okulların yağmalandığı, en az 130 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Yeni̇ Kaledonya i̇le i̇lgi̇li̇ savunma toplantısı için ulusal güvenlik konseyini topladı. Macron'un ofisi, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Gabriel Attal ise yeni anayasal reform onaylanmadan önce Yeni Kaledonya'daki tüm taraflarla bir toplantı yapılacağını açıkladı.
Fransa'nın Yeni Kaledonya özerk bölgesinde başlayan ayaklanma büyüyor.
Yetkililer, Paris'ten gelen anayasal reformlara duyulan öfke nedeniyle üç gün önce başlayan isyanda üç kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını, dükkanların yağmalandığını ve kamu binalarının ateşe verildiğini açıkladı.