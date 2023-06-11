"Unabomber" lakaplı Ted Kaczynski hücresinde ölü bulundu

Ted Kaczynski 16 yaşında Harvard'a kabul edilmiş, 25 yaşında doktorasını vermiş, Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden Berkley'de profesör olmuş bir dahiydi.



1978-1995 yılları arasında akademisyenlere, işadamlarına ve sivillere gönderdiği 16 bombalı paketle gerçekleştirdiği saldırılarda üç kişiyi öldürmüş, 23 kişiyi de yaralamıştı.



Yaklaşık 20 yıl kaçtıktan sonra 1996'da şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Yüzyılın en büyük suçları Haberi Görüntüle 81 yaşındaki Kaczynski'nin Kuzey Caroline Federal Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunduğu açıklandı. Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.



ABD'nin en tartışmalı bombacısı olarak kayıtlara geçen Kaczynski hakkında çok sayıda belgesel çekilmişti. Bir TikTok kullanıcısı dünyanın en tanınan seri katillerinin aynı burçları paylaştığını açıkladı Haberi Görüntüle