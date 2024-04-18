UNICEF Sözcüsü: "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki her 3 evden 2'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü belirtti.

UNICEF Sözcüsü: "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü"

Bir süredir çalışmalarını 'de sürdüren Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu () Sözcüsü James Elder, 'in 'de neden olduğu yıkıma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Elder, "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya zarar gördü." ifadesini kullandı.

Gazze'nin her yerinde moloz gördüğünü vurgulayan Elder, Filistin halkının yıllarca büyük emeklerle inşa ettiği evlerin yok olduğunu kaydetti.

Elder, Gazze'de insanların hayallerinin de yıkıldığına işaret ederek, daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu.

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