UNICEF Sözcüsü: "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü"

Bir süredir çalışmalarını Gazze'de sürdüren Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkıma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.



Elder, "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya zarar gördü." ifadesini kullandı.



Gazze'nin her yerinde moloz gördüğünü vurgulayan Elder, Filistin halkının yıllarca büyük emeklerle inşa ettiği evlerin yok olduğunu kaydetti.



Elder, Gazze'de insanların hayallerinin de yıkıldığına işaret ederek, daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu.

