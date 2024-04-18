BM: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı

SON ÜNİVERSİTE DE YIKILDI



İsrail'in Gazze'ye yönelik 6 aydır süren saldırında 5 bin 479'dan fazla öğrenci, 261 öğretmen ve 95 profesör öldürüldü. 7 bin 819'dan fazla öğrenci ve 756 öğretmen yaralandı. Bu sayı her geçen gün artıyor.



Gazze'de kalan son üniversite olan El-İsra Üniversitesi, 17 Ocak 2024'te İsrail ordusu tarafından yıkıldı.



İsrail'in, uluslararası bursu olan Filistinli öğrencilerin yurt dışında eğitim almalarını da engellediği bildirildi.



BM'den Gazze'ye 2,8 milyar dolarlık yardım fonu çağrısı Haberi Görüntüle GÜVENLİ BÖLGELER DE BOMBALANIYOR



"Okullar yıkıldığında umutlar ve hayaller de yıkılır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, İsrail ordusunun "güvenli bölgeler" olarak belirlediği alanlar da dahil yerinden edilmiş sivilleri barındıran BM okullarını dahi bombaladığı belirtildi.



Açıklamada, eğitime yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, okulları ve üniversiteleri hedef alanların sorumlu tutulacağına dair açık bir mesaj vermeli. Bu ihlallerin sorumluluğu, eğitim sistemini finanse ve yeniden inşa etme yükümlülüğünü de içeriyor" ifadeleri kullanıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin