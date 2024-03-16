UNICEF: Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak için bir umut ışığı kaldı

X'ten yaptığı paylaşımda Sudan'da 11 aydır süren "vahşi savaş" nedeniyle milyonlarca kişinin açlık ve akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen O’Brien, "Sudan’da çocukların geleceğini kurtarmak ve kitlesel can kayıplarının önüne geçebilmek için bir umut ışığı kaldı. Şimdi ateşkes, daha fazla kaynak ve engelsiz erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK YERİNDEN EDİLME



Birleşmiş Milletler'e göre, dünyadaki "en büyük yerinden edilme" vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği Sudan’da, ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8 milyon kişi yerinden edildi.

19 MİLYON ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR

İç savaş nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede, Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat 2024'teki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.



Sudan'da, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar ramazan ayında da sürüyor.



SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ



Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.



Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

