UNRWA: Filistinli rehineler "travmatize olmuş halde" dönüyor

HAMAS'A "REHİNE LİSTESİ" BASKISI



Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinde yer alan yetkililere göre, İsrail ile aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk adımı olarak serbest bırakılacak rehinelerin bir listesini hazırlamaları için Hamas heyetine baskı yapılıyor.



Uluslararası arabulucular ve Hamas delegeleri Kahire'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor.



Ramazan öncesinde savaşa ara verilmesi için çabalar devam ediyor.

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