UNRWA: Filistinli rehineler "travmatize olmuş halde" dönüyor

Birleşmiş Milletler yardım ajansı UNRWA'nın genel komiseri Philippe Lazarrini İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinliler hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre İsrail güçleri tarafından esir alınan Filistinliler "tamamen travma geçirmiş" şekilde geri dönüyor.
Philippe Lazzarini tutukluların elektrikle idam edilmekle tehdit edildiğini, çıplak şekilde fotoğraflandığını, uykusuz bırakıldığını ve köpekler kullanılarak korkutulduğunu belirterek "geniş bir yelpazede kötü muameleye" maruz kaldıklarını söyledi.
İsrail günü başında UNRWA'yı 450'den fazla “terörist” istihdam etmekle suçlamıştı.
HAMAS'A "REHİNE LİSTESİ" BASKISI
Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinde yer alan yetkililere göre, İsrail ile aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk adımı olarak serbest bırakılacak rehinelerin bir listesini hazırlamaları için Hamas heyetine baskı yapılıyor.
Uluslararası arabulucular ve Hamas delegeleri Kahire'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor.
Ramazan öncesinde savaşa ara verilmesi için çabalar devam ediyor.
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