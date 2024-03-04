Hamas: Ramazan'ın ilk haftası ateşkes anlaşması olabilir

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberinde, üst düzey bir Hamas yetkilisinin Gazze'de ateşkese ilişikin açıklamaları aktarıldı.



Yetkili, arabulucuların, tarafların birkaç gün içinde anlaşmaya varabileceği yönündeki açıklamalarına rağmen, rehinelerin serbest bırakılması konusunda ancak Ramazan ayının ilk haftasında bir anlaşmaya varılabileceği tahmininde bulundu.



Görüşmelere katılan Mısırlı ve Katarlı yetkililer, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın ortadan kaybolması nedeniyle anlaşmanın gerçekleştirilmesi olasılığı konusunda endişelerini dile getirdi.



Kaynaklara göre Sinvar, yaklaşık bir haftadır adamlarıyla temasa geçmedi ve Katar'daki Hamas siyasi liderliğine ilettiği son mesaj, "anlaşmaya varmak için acele edilmemesi" yönündeydi.



Aynı kaynaklara göre Sinvar, İsrail'in Ramazan ayında Refah'ta düzenleyeceği bir operasyonun Batı Şeria'da ve İsrailli Araplar arasında bir alevlenmeye yol açacağını düşünüyordu.



Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, Sinvar'ın, bayramda gerilimi tırmandırarak İsrail üzerindeki baskıyı arttırmayı tercih edebileceği görüşünün Kudüs'te de tahmin edildiğini söyledi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Mısır basını Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

MISIR BASINI: ÖNEMLİ İLERLEMELER VAR

Mısır devlet televizyonu ise Kahire'deki görüşmeler ikinci gününe girerken, arabulucular ve Hamas temsilcilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yolunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini bildirdi.



Haftalardır süren diplomatik çabaların ardından Mısır, Katar ve ABD, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta önümüzdeki hafta Ramazan başlamadan önce önerilen altı haftalık ateşkesi sağlamaya çalışıyor.



Öneri, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin, İsrail'in elindeki Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılmasını da içeriyor.



Mısır'ın istihbarat servislerine bağlı Al-Qahera News, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde şunları söyledi: "Mısır, 10 ya da 11 Mart'ta başlayacak olan Müslümanların oruç ayı Ramazan'dan önce bir ateşkese varmak için yoğun çabalarını sürdürüyor."



Haberde, Pazar günü Kahire'de başlayan ve İsrail'in temsil edilmediği son görüşmelerin ardından "Müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildi" denildi.



ABD'li üst düzey bir yetkiliye göre İsrail, Gazze'ye yardım sevkiyatının artırılmasını da öngören altı haftalık ateşkes önerisinin şartlarını büyük ölçüde kabul etti.