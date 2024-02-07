Ürdün: Suriye sınırında 3 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçıları ile sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.



Sınır birlikleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda, 3 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğü, birkaçının da yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, Ürdün silahlı kuvvetlerinin herhangi bir sızma veya kaçakçılık girişimine karşı ülke sınırlarını korumak ve ulusal güvenliği tehdit etmeye kalkışanları engellemek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.



Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.



Suriye ile Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz 2023'te bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin