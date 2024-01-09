Ürdün ve Fransa'nın insani ve siyasi işbirliği devam edecek

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Catherine Colonna, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.



İkili, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.



Colonna ve Safadi'nin görüşmesinin temel konularından biri, İsrail'in ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardımların sağlanması oldu.



Bakan Colonna, Fransa ve Ürdün'ün 4 Ocak'ta Gazze'ye havadan 7 ton yardım ulaştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu işbirliğinin sürdürülmesini istedi.



Öte yandan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ele alan ikili, bölgesel gerginliği tırmandıran uluslararası hukuk ihlallerini kınadı.



Colonna ve Safadi, bölgesel krizin çözümüne ilişkin İsrail-Filistin siyasi sürecinin yeniden hayata geçirilmesi gerekliliğine değindi.





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