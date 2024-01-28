Ürdün'de ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, 34 asker yaralandı

ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi.

Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 34 askerin yaralandığı belirtildi. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ürdün hükümet sözcücü, ABD askerlerini hedef alan saldırının kendi topraklarında değil Suriye topraklarında gerçekleştiğini söyledi.

ABD'den yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, 34 personelin durumunun olası travmatik beyin hasarı aldıkları yönünde değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan yaralı askerlerin ABD üssünden tahliye edildiği öğrenildi.