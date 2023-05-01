Ürdün'de kritik toplantı

Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak dışişleri bakanlarının yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da katılacak.

Toplantının ana gündem maddesi Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü olacağı belirtildi.

Ürdün hükümet yetkilileri, toplantının Cidde'deki toplantıya benzer olacağının sinyallerini verdi. Amaç, Arap ülkeleri arasındaki Suriye'yle ilgili siyasi görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak.

Geçen haftalarda, 9 Arap ülkesinin temsilcileri Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti. Ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmamıştı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Suriye'nin birliğe üyeliğini askıya almış, Esad yönetimiyle olan ilişkilerini kesmişti.