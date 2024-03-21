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Uydu görüntüleri yıkımı belgeledi: Gazze'de binaların yüzde 35'i yıkıldı

Gazze'de İsrail saldırıları 167 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi (UNOSAT) tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta Gazze Şeridi'ndeki binaların yüzde 35'inin yani yaklaşık 88 bin 868 yapının hasar gördüğünü ortaya koydu.

Uydu görüntüleri yıkımı belgeledi: Gazze'de binaların yüzde 35'i yıkıldı

Reuters'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi (UNOSAT) tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, -Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana Şeridi'ndeki binaların yüzde 35'inin yıkıldığını veya hasar gördüğünü gösteriyor.

UNOSAT, 29 Şubat'ta toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini aldı ve bunları savaşın başlamasından önce ve sonra çekilen görüntülerle karşılaştırdı.

Şeridi'ndeki tüm binaların yüzde 35'inin (88 bin 868 yapı) hasar gördüğü veya yıkıldığı ortaya çıktı.

Bunlardan 31 bin 198'inin yıkıldığı, 16 bin 908'inin ağır, 40 bin 762'sinin ise orta hasarlı olduğu belirlendi.

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İKİ AYDA 20 BİN BİNA YIKILDI

Bu sayılar, hasarlı yapıların ocak ayından beri 20 bin kadar arttığını ortaya koyuyor. Ocak ayında yapılan analizde Gazze Şeridi'ndeki binaların yüzde 30'unun hasarlı olduğu ortaya çıkmıştı.

UNOSAT, "Han Yunus ve Gazze valilikleri hasarda en önemli artışı yaşadı; Han Yunus'ta 12 bin 279 ek hasarlı yapı, Gazze'de ise 2 bin 10 yapı hasar görüldü" dedi.

Han Yunus Şehri'nin, yeni yıkılan 6 bin 663 yapıyla "özellikle sert" darbe aldığı belirtildi.

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