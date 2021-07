Uzay İstasyonu’nda Rus modülü yanlışlıkla ateşlendi, istasyon konumundan saptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Uluslararası Hava İstasyonu’na (ISS) dün gönderdiği modülü Nauka’nın kenetlendikten sonra motorlarının yanlışlıkla ateşlendiğini açıkladı. NASA, ISS’in bu olay sonucunda 45 derece konumundan saptığını ifade etti.



NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS’e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka’nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı.

Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi.

Houston’da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS’in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun ‘dengeli’ olduğu açıklandı.

NASA, olay sırasında ISS’de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.



NASA, olaydan sonra Boeing ‘Starliner’ adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5