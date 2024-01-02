Uzaya balon yolculuğu! Uzay turizmi firması yolcularını Dünya'nın 32 kilometre yukarısına taşıyacak

Bir uzay turizmi şirketi, bilet alan müşterileri uzaya taşıyabilecek küre şeklinde bir kapsül araç tasarlıyor.
ABD'li "Space Perspective" firmasının Florida'da inşa ettiği "Space Neptune" kapsülünün yapımını gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı.
"Space Neptune" tamamlandığında inanılmaz fotoğraf fırsatları için gezegenimizin yüzeyinin 30 kilometre yukarısına seferler düzenleyecek.
Kapsülde yolcular için bir bar, araç içi Wi-Fi ve tuvalet olacak. Yolcular kapsülün içindeyken Dünya'nın 360 derecelik manzarasının keyfini çıkarabilecekler.
2024'ÜN SONUNDA İLK SEFER GERÇEKLEŞECEK
Şirket Space Neptune'ün ilk yolcularını 2024 yılının sonundan önce ağırlayacağını umuyor ancak bu insansız test uçuşlarının nasıl geçeceğine bağlı.
Şirket, yeni bir açıklamasında kapsülü "sürdürülebilir uzay yolculuğundaki en son harikası" olarak adlandırıyor.
YOLCULUĞUN DETAYLARI
Yolcuların içinde bulunduğu kapsül, büyük oranda hidrojen gazıyla doldurulmuş çok daha büyük bir balona bağlanacak.
Balon tamamen genişletildiğinde hacmi 18 milyon fit küp olacak, bu da bir futbol stadyumunu içine alacak kadar büyük olduğu anlamına geliyor.
Gaz çevredeki havadan daha hafif olduğundan balon altındaki kapsülle birlikte Dünya atmosferi boyunca yavaşça yükselecek.
Firma kapsülün Dünya atmosferinin yüzde 99'unun üzerinde dengeye ulaşacağını ve burada "su üzerinde yüzen bir buz küpü" gibi yüzeceğini söylüyor.
Yolculuk sırasında yolcular her yönde 450 mil kadar mesafeyi görebilecek.
Uçuş boyunca yolculara kahvaltı verilecek, içecek sipariş edebilecek ve konforlu uzanma koltuklarında arkalarına yaslanarak özel manzaraların tadını çıkarabilecekler.
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