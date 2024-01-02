Uzaya balon yolculuğu! Uzay turizmi firması yolcularını Dünya'nın 32 kilometre yukarısına taşıyacak

Bir uzay turizmi şirketi, bilet alan müşterileri uzaya taşıyabilecek küre şeklinde bir kapsül araç tasarlıyor.



ABD'li "Space Perspective" firmasının Florida'da inşa ettiği "Space Neptune" kapsülünün yapımını gösteren yeni fotoğraflar yayınlandı.



"Space Neptune" tamamlandığında inanılmaz fotoğraf fırsatları için gezegenimizin yüzeyinin 30 kilometre yukarısına seferler düzenleyecek.



Kapsülde yolcular için bir bar, araç içi Wi-Fi ve tuvalet olacak. Yolcular kapsülün içindeyken Dünya'nın 360 derecelik manzarasının keyfini çıkarabilecekler.



2024'ÜN SONUNDA İLK SEFER GERÇEKLEŞECEK

Şirket Space Neptune'ün ilk yolcularını 2024 yılının sonundan önce ağırlayacağını umuyor ancak bu insansız test uçuşlarının nasıl geçeceğine bağlı.

Şirket, yeni bir açıklamasında kapsülü "sürdürülebilir uzay yolculuğundaki en son harikası" olarak adlandırıyor.