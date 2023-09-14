Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO'larla ilgili yeni açıklama

MEKSİKA'DAKİ UZAYLIYA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER

NASA Başkanı Bill Nelson, açılış konuşmasında, "Geçmişte ve günümüzde yaşam belirtileri arıyoruz. Ve her şeyin ne şekilde var olduğunu araştırmak ve sormak DNA'mızda var. Henüz ne kadar büyük olduğunu bile kavrayamadığımız evrende 'başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum' diye bana sorarsanız, kişisel cevabım ‘evet’ olacaktır. Ancak bilim adamlarımızla bunun matematiksel ihtimalini konuştuğumuzda, milyarlarca yıl galaksi ve milyarlarca yıldız hesapları arasında kayboluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun geçtiğimiz günlerde Meksika hükümetinin yayınladığı ve bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya görüntülerine ilişkin sorduğu soruyu da yanıtlayan Nelson, "Bugün burada varsayımları ve komploları, bilimden ayırmak için buradayız ve bunu bilimsel verilerle yapabiliriz. Söz konusu videoyu ben de sizler gibi sosyal medyadan izledim ve elimizde görüntüler dışında herhangi bir veri yok." dedi.