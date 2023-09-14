Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO'larla ilgili yeni açıklama

ABD'de bugün kritik bir panel düzenlendi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), başkent Washington'da düzenlenen panelde Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olarak bilinen Tanımlanamayan Hava Fenomeni’ne (UAP) dair yeni bir raporu kamuoyuyla paylaştı.
Panelde, NASA Başkanı Bill Nelson, NASA Bilim Direktörü Nicola Fox, NASA Bilim Departmanı Araştırmaları Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Kurucusu ve UAP'leri inceleyen NASA ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.
Raporda, NASA’nın uzay keşifleriyle ilgili tamamen şeffaf olduğu ve yalnızca bilimsel verilere dayanan bilgiler paylaşacağı belirtilirken, şu ana kadar bilimsel olarak açıklanabilmiş herhangi "gizemli bir gök cismi" olmadığı açıklandı.
MEKSİKA'DAKİ UZAYLIYA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER
NASA Başkanı Bill Nelson, açılış konuşmasında, "Geçmişte ve günümüzde yaşam belirtileri arıyoruz. Ve her şeyin ne şekilde var olduğunu araştırmak ve sormak DNA'mızda var. Henüz ne kadar büyük olduğunu bile kavrayamadığımız evrende 'başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum' diye bana sorarsanız, kişisel cevabım ‘evet’ olacaktır. Ancak bilim adamlarımızla bunun matematiksel ihtimalini konuştuğumuzda, milyarlarca yıl galaksi ve milyarlarca yıldız hesapları arasında kayboluyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir basın mensubunun geçtiğimiz günlerde Meksika hükümetinin yayınladığı ve bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya görüntülerine ilişkin sorduğu soruyu da yanıtlayan Nelson, "Bugün burada varsayımları ve komploları, bilimden ayırmak için buradayız ve bunu bilimsel verilerle yapabiliriz. Söz konusu videoyu ben de sizler gibi sosyal medyadan izledim ve elimizde görüntüler dışında herhangi bir veri yok." dedi.
"GEZEGENİMİZİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNDEN BİRİ"
NASA Bilim Direktörü Nicola Fox ise yaptığı açıklamada, UAP araştırmalarını "gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri" olarak tanımlarken, bu zamana kadarki yapılan araştırmalarda temel sorunun "veri yetersizliği" olduğunu söyledi.
NASA'DAN YAPAY ZEKA HAMLESİ
Yeni araştırma teknolojilerinin gündemde olduğunu belirten Fox, yakın gelecekte NASA’nın uzayda bulunan ve Dünya üzerinde araştırma yapan gözlem araçlarına UAP gözlem amaçlı sensör yerleştirilmesi üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Fox ayrıca, NASA’nın uzay ve UAP çalışmaları üzerinde “yapay zekadan” en verimli şekilde yararlanmaya çalıştığını ifade etti.
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