'Uzaylı fosilleri' Meksika parlamentosunda
Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi. Play Video Share video
Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom [yosun] madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler." dedi.