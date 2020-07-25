Vaka artışı tedbirleri geri getirdi

Coronavirüs vakalarındaki artış tedbirleri geri getirdi. İspanya'nın kuzeydoğusundaki gece kulüpleriyle eğlence mekanlarının kapalı tutulmasına karar verildi.



Barcelona'da gece kulüpleri ve tiyatrolar bir hafta önce önlem amacıyla kapatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, katalonya bölgesinin geri kalanı için de kararın uzatıldığını duyurdu.



Barcelona'da bar ve restoranların da normalden daha erken saatte kapatılacağı açıklandı



Ülkede son 24 saatte 922 yeni vaka tespit edildi. Vakaların çoğunun semptom göstermeyen gençler olduğuna dikkat çekildi.



İspanya'da geçen hafta 10 kişiden fazla gruplar halinde biraraya gelinmesi yasaklanmıştı.



Belçika'da da vakaların son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.



Buna göre, daha önceki önlemlerin gevşetilmesinde beşinci aşamaya geçilmeyecek.



uygulama çerçevesinde pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak.



Avrupa'da alarm duruma geçen bir başka ülke de Çekya.

Ülkede son günlerde vakalardaki artış nedeniyle maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.



Ülkede vaka sayısı ise 15 bini aşmış durumda. salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 365’e çıktı.

Bulgaristan'da ise vaka sayısı 10 bini aştı. Balkan ülkesinde son 24 saatte 270 vaka bildirildi,, 8 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 337 olarak kayıtlara geçti.Başbakan Boyko Borisov, yakın çalışma ekibinden bir kişide virüs çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.



Avusturya'da ise market, postane, bankalar ve akaryakıt istasyonlarında zorunlu maske kullanımı yeniden uygulanıyor.



