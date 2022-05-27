Veganlar için yumurta

Portekiz'de veganlar için laboratuvarda yumurta üretildi. Soya fasülyesinden üretilen vegan yumurtalar hem kahvaltıda hem de hamur işlerinde kullanılabiliyor. Gerçeğinden ayırt etmekse hayli güç.

Haberler - NTV Haber 27.05.2022 - 01:48

Veganlar için yumurta

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lar için üretilen yumurtalar ister omletlerde, ister hamur işlerinde kullanılabiliyor. Tadı ve kokusuyla gerçeğinden ayırt edilemiyor. Ancak tavuklardan değil laboratuvardan geliyor.

Veganlar için laboratuvarda bu kez yumurta üretildi. Yeni ürünün adresi Portekiz.

Alcobasa üniversitesi uzmanları, soya proteininden ürettikleri yumurtaları gerçeğinden ayırmanın imkansız olduğunu söylüyor.

Portekizli araştırmacılar soya tabanlı yumurtanın yüksek kolesterole de yol açmadığını vurguluyor.

Bilim insanları, üretim kapasitesini artırarak maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Araştırmacılar gelecekte gerçeğini aratmayan süt ve balık ürünlerinin de laboratuvarda üretilebileceği görüşünde..

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