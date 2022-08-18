Venedik'te Büyük Kanal'da su kayağı yapan turistlere para cezası verildi

İtalya'nın Venedik kentinde, dün Büyük Kanal'da gondol ile vapurların arasında su kayağı yapan ve görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren 2 genç tespit edildi.



Corriere del Veneto gazetesinin haberine göre, Avustralyalı oldukları belirtilen 2 gence ulaşıldı ve kişi başı 1500'er euro ceza kesildi.



Gençlerin su kayağı yaptığı 25'er bin euro değerindeki elektrikli sörf tahtalarına da el konuldu.



Venedik Cumhuriyet Savcılığının gençlere dair kanalda seyir güvenliğini tehlikeye atmaktan soruşturma açmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022



VENEDİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ



Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, dün, gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü Twitter hesabından da paylaşarak tepki göstermişti.



Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları, onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.