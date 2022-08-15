İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı

İtalya'daki Garda Gölü'nün suyu, şu ana kadarki en düşük seviyesine yaklaştı.

Haberler - ntv.com.tr 15.08.2022 - 13:08

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 1

'daki önemli seyahat noktalarından Garda Gölü, bu sene kuraklıkla boğuşuyor.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 2

Göle gelen turistler, geçmiş yıllara göre çok farklı manzaralarla karşılaştı.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 3

Gölde bulunan Sirmione Yarımadası'nı çevreleyen kayalar, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 4

Turistlerden Beatrice Masi, kayaların üzerinde otururken, "Geçen yıl geldik, beğendik ve bu yıl yine geldik... Manzaranın çok değiştiğini gördük." diye konuştu.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 5

Aylardır kaydadeğer bir yağış almayan Kuzey İtalya'da kar yağışı bu yıl yüzde 70 seviyesinde azaldı. Bu durum, nehirlerin kurumasına neden olarak tarım ve endüstriyi etkiledi.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 6

Ülkedenin en uzun nehri Po'da, kuraklık nedeniyle suyun azalması, çiftçilerin milyarlarca euroluk zarara uğramasına neden oldu.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 7

Birçok Avrupa ülkesi bu yaz su kullanımını kısıtlamayı teşvik ediyor.

İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 8
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 9
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 10
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 11
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 12
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 13
İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı - 14

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