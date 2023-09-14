Venezuela ve Çin ilişkisi seviye atladı

Venezuela'nın özel ekonomik bölgeler kurmasını desteklediklerini ve bu alandaki deneyimlerini paylaşacaklarını aktaran Şi, reform ve dışa açılmanın ve özellikle özel ekonomik bölgeler oluşturmanın, Çin'in "zamanın büyük atılımlarını yakalamasını" sağladığını ve "bugünün Çin'i"nin yaratılmasında kritik bir adım olduğunu vurguladı.



Maduro da Venezuela'nın ulusal kalkınmasının ve Çin-Venezuela ilişkilerinin önemli bir aşamaya geldiğini, yeni tanımın, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inandığını dile getirdi.



Venezuela'nın, Çin ile Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı çerçevelerde iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeyi istediğinin altını çizen Maduro, bu sayede çok taraflılığın ve gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarının güvenceye alınabileceğinin altını çizdi.



Maduro, ülkesinin Çin ile yatırım, tarım, eğitim ve turizm alanlarında pratik işbirliğini geliştirmeyi istediğini kaydetti.



PETROL YATIRIMLARI İÇİN YÜZÜNÜ ÇİN'E ÇEVİRİYOR



Venezuela lideri, 7 günlük ziyaret için 8 Eylül'de Çin’e gelmişti. Şıncın ve Şanghay şehirlerinin ardından Şandong eyaletinde temaslarda bulunan Maduro, dün Pekin'e ulaşmıştı.



Siyasi çalkantılar, uluslararası yaptırımlar ve süregelen ekonomik kriz nedeniyle zor günlerden geçen Güney Amerika ülkesi, petrol ve altyapı alanındaki yatırımlarını geliştirmek ve uluslararası alanda izolasyondan kurtulmak için Çin'in desteğini arıyor.



Maduro’nun ziyaretinin öncesinde Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Petrol Bakanı Pedro Tellechea’nın olduğu heyet, Şanghay’ı ziyaret ederek temaslarda bulundu.



Heyet, Çinli muhataplarıyla Venezuela devlet petrol şirketi Petroloeos Venezuela (PDVSA) ile Çin devlet petrol şirketleri arasında potansiyel ortaklıkları ele aldı.



Bakan Tellechea, mayısta Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile petrol ticaretinde aracıları ortadan kaldıracak, ham petrolün doğrudan nakliyatını sağlayacak bir yol bulmak üzere görüştüklerini bildirmişti.



304 milyar varil doğrulanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük petrol kaynağına sahip Venezuela, son yıllarda ABD’nin yaptırımları ve ekonomik kriz nedeniyle enerji ve altyapı alanında yeni yatırım arayışında.



Güney Amerika ülkesi, büyük ölçekteki rezervlerini satabileceği yeni pazarlara da ihtiyaç duyuyor.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin de Güney Amerika ülkesinden daha fazla ham petrol satın alarak, hem petrol üretimini artırmayı hem de tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi istiyor.



ABD İLE GERİLİMLER İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRIYOR



Çin ile ABD arasında artan jeopolitik rekabet de Washington ile yaşadığı siyasi gerilim nedeniyle Maduro yönetimini, Pekin’e daha fazla yaklaştırıyor.



Maduro, Çin ajansı Xinhua’ya verdiği röportajda, Venezuela petrol şirketi PDVSA’nın ABD’de faaliyet gösteren iştiraki CITGO’ya el konulmasını "yasa dışı yağma" olarak nitelerken, bunun ülkesinin ekonomisine ciddi zarar verdiğini dile getirdi.



Röportajda, Çin'i "21. yüzyılın süper gücü" olarak tanımlayan Maduro, "sömürgeci, emperyalist ve hegemonik bir süper-güç devrini başlattığını" savundu.



Maduro, "Çin ve Venezuela hükümetleri ve halkları arasındaki ilişki, karşılıklı güvene ve kardeşliğe dayalı, ortak kalkınma için işbirliği bağıdır. 21. yüzyılın büyük gücü olan Çin ile yükselen devrimci ve sosyalist güç Venezuela arasındaki bu bağ, örnek bir ilişkidir." ifadelerini kullandı.



VENEZUELA’NIN BRICS’E KATILIMI İÇİN DESTEK İSTEDİ



Maduro, ziyarette, Venezuela’nın genişleyen BRICS topluluğuna olası katılımı için Çin'in desteğini istedi.



BRICS ülkeleri, geçen ay Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlene zirvede, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Etiyopya, Arjantin’in olduğu 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet ederek bir genişleme adımı atmıştı.



Çin’in öncüsü olduğu genişleme süreciyle BRICS, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üç büyük üyesini bünyesine katarken, OPEC üyesi Venezuela’nın katılımı henüz gündeme gelmemişti.



Maduro'nun yarın sona erecek ziyaretinde, iki ülke arasında petrol yatırımları ve yeni özel ekonomik bölgelerin kurulmasına yönelik işbirliği anlaşmaları imzalanması bekleniyor.