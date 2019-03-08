Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle, 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.



Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.



Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.



Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

