Virgin Adaları Başbakanı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Karayipler'de bulunan Birleşik Krallık'a bağlı adalar topluluğu Virgin Adaları’nın Başbakanı Andrew Fahie’nin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.



ABD’de gözaltına alınan Başbakan’ın kendilerini Meksikalı kokain kaçakçıları olarak tanıtan ajanlar tarafından Miami'de yakalandığı bildirildi.



Başbakan Fahie'nin, ajanlarla Virgin Adaları limanlarının uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılmasına izin vermek amacıyla 700 bin dolara anlaştığı iddia edildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise, iddialar karşısında "dehşete düştüğünü" aktardı.



Virgin Adaları Başbakanı’nın kendilerini ABD en fazla uyuşturucu kaçıran Sinaola Karteli'nin mensubu olarak tanıtan ajanlar tarafından yakalandığı vurgulanırken, Fahie ve beraberinde yakalandığı aralarında oğlunun da bulunduğu iki kişiye ülkeye beş kilogramdan fazla kokain sokmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamalarının yöneltildiğinin altı çizildi.



Davaya ilişkin olarak aktarılan bilgilerde, Fahie'nin, Britanya Hükümeti tarafından yıllardır kendisini görevden almaya çalıştığı belirtildi. .