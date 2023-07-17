Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

Wagner'in OAC'deki Telegram hesabından yapılan açıklamada, Wagner'e bağlı yeni birliklerin OAC'deki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye ulaştığı belirtildi.



Yüzlerce askerin yer aldığı birliklerin fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, 5 yıldan bu yana Wagner tarafından eğitilen OAC ordusu, polisi ve jandarmasının ülke güvenlik seviyesinin artırılmasında ilerleme kaydettiği ifade edildi.



Putin'den Wagner açıklaması: Hukuken varlığı yok Haberi Görüntüle 2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen OAC'deki Wagner birliklerinin temmuz başında ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.



OAC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.



3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.