Putin'den Wagner açıklaması: Hukuken varlığı yok

Putin, pek çok komutanın bu öneriye olumlu yönde kafa salladığını anlatarak, en önde oturan Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bunu görmeden adamlarının bu karara katılmadığını söylediğini aktardı.



KREMLİN: PARALI ASKER ŞİRKETLERİNİN YASAL HALE GETİRİLMESİ ELE ALINACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wagner’in hukuken var olmadığını” belirterek, bu hususun ilave inceleme ve değerlendirme gerektirdiğini, bu tür şirketlerin yasal statüsü konusunun oldukça karmaşık olduğunu söyledi.



Bu alanda yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık Peskov, “En azından bu konu ele alınacak.” cevabını verdi.



Peskov, 29 Haziran’da Putin’in Prigojin ile yaptığı görüşmede hangi anlaşmaya vardığına dair daha fazla detay veremeyeceklerini, gereken her şeyi söylediklerini sözlerine ekledi.