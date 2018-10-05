Amerikan Washington Post gazetesinin sosyal medya hesabında paylaşılan görselde, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının altında "kayıp bir ses" başlığı attı.



Mesajda ise, "Salı gününden beri haber alınamayan Kaşıkçı için gazetede boş bir sütun olacak" ifadelerine yer verilmişti.



Opinion: Where is Jamal Khashoggi? https://t.co/FGBZPMVtK3 — Washington Post (@washingtonpost) 5 Ekim 2018

Washington Post gazetesinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada ise, “Cemal’e ulaşamıyoruz ve nerede olabileceğine dair çok endişeliyiz. Eğer bir gazeteci ve köşe yazarı olarak yaptığı işten dolayı tutuklandıysa bu çok büyük bir haksızlık ve zorbalıktır” ifadeleri kullanılmıştı.