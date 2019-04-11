7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange (47), İngiliz polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Londra'da mahkemeye çıkarılan Julian Assange tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiliz yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada Assange'ı gözaltına almak için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden polise davet yapıldığını açıklamıştı.

İDAM CEZASI OLAN ÜLKEYE İADE EDİLMEYECEK



İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın idam cezası ile karşılaşması durumunda ABD’ye iade edilmeyeceğini söyledi.



İngiliz Bakan Alan Duncan, Assange’ın ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Her durumda bizim geniş çaplı politikamız bu. Bu durum Julian Assange için de geçerli. Eğer idam cezası ile karşı karşıya kalacaksa iade edilmeyecek" cevabını verdi.

Wikilleaks kurucusu Julian Assange 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındıktan sonra yaptığı işareti, bugün gözaltına alındığı sırada da tekrarladı.

Julian Assange’ın büyükelçilikten çıkarılış görüntüleri dünyada ilk olarak NTV tarafından yayınlandı.

ABD ASSANGE'IN İADESİNİ İSTİYOR



İngiliz polisi Scotland Yard’dan yapılan açıklamada ise, Assange’ın kefaletle serbest bırakılma şartlarına ilaveten ABD’nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındığını bildirmişti.

EKVADOR DEVLET BAŞKANI MORENO'DAN AÇIKLAMA



Assange'ın Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınması sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'den Julian Assange'ı işkence ve idam cezası olan bir ülkeye iade etmeme garantisi aldığını açıklamıştı.

Moreno bu konuda İngiliz hükümetinden yazılı garanti aldıklarını da belirtmişti.



KREMLİN'DEN ASSANGE AÇIKLAMASI

Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alınması sonras bir açıklama da Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Assange'ın haklarının çiğnenmemesini umduklarını söylemişti.

Mahkemeye çıkarılan Julian Assange tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SNOWDEN'DAN ASSANGE'A DESTEK



Eski CIA ve NSA çalışanı ABD'li ifşacı Edward Snowden ise Assange'ın büyükelçilikten çıkarılma anının videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "gazetecilik için karanlık bir an" yorumunda bulunmuştu.

Assange 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Wikileaks'in kurucusu 40 yaşındayken büyükelçilik önünde basın açıklamasında bulunmuştu.

2012'DEN BERİ EKVADOR KONSOLOSLUĞUNDA YAŞIYORDU



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyordu.



ASSANGE NEYLE SUÇLANIYOR?



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.



İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador ise Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



EKVADOR İNTERNETİNİ KESMİŞTİ



Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

7 YIL SONRA ELÇİLİKTEN BÖYLE ÇIKARILDI