World Central Kitchen saldırısında kriz büyüyor: ABD, Kanada ve Polonya'dan açıklama

İsrail güçlerinin Gazze'de, gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanı 7 kişiyi öldürmesi, yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kuruluşun, saldırıdan sonra operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin açlıkla olan mücadelesinin daha büyük bir krizin içine gireceği öngörülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Bakan Llyoyd Austin’in yardım konvoyuna saldırıya ilişkin öfkeli ve üzüntülü olduğu belirtlidi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da pazartesi günü yaşanan saldırıya tepki gösterdi. Trudeau, Gazze'de İsrail kuvvetleri tarafından hedef alınan yardım çalışanları arasında bulunan Kanadalı Jacob Flickinger'ın ölümünü "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Trudeau, Flickinger'ın "ihtiyaç sahibi sivillere gıda dağıtırken" hayatını kaybettiğini vurguladı.



KANADA: DÜNYA BİR AÇIKLAMAYI HAK EDİYOR

Kanada başbakanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insani yardımın bu kadar acil bir şekilde gerektiği bir zamanda, İsrail'in yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Dünya ve Flickinger'ın sevdikleri, bunun nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklamayı hak ediyor" diye yazdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise İsrail'in Gazze'de ölen Polonyalı yardım çalışanı için özür dilemesi ve ne olduğu hakkında tam bilgi sağlaması gerektiğini söyledi.

Bir diğer açıklama, İsrail Ordu Radyosu'ndan geldi. Açıklamada, hava saldırısından İsrail'in "Nahal Tugayı'nın (162. Tümen) sorumlu olduğu bildirildi.

SALDIRIDAN ÖNCE UYARI YAPMIŞLAR

ABD merkezli iki savunma düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP)'ne göre ise adı açıklanmayan üst düzey İsrail askeri yetkilileri, Gazze'deki uluslararası insani yardım grupları ile İsrail kuvvetleri arasındaki koordinasyonun "düzgün bir şekilde işlemediği" konusunda saldırıdan önce uyarı yaptı.