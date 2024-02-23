Yahudi kongre üyelerinden Biden'a "geçici ateşkes" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Jerry Nadler'in resmi internet sayfasından paylaştığı ve kendisi dahil 13 Yahudi Kongre üyesinin imzaladığı mektupta "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" karşılığında Gazze'de "geçici ateşkes" sağlanması istendi.



Mektupta, “İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler devam ederken aylardır esaret altında çürüyen 6 ABD'li de dahil olmak üzere 134 rehinenin tamamının derhal geri dönmesini öngören karşılıklı, geçici bir ateşkes anlaşmasını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstermenizi istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

"HAYATLARINI KAYBETME İHTİMALLERİ ARTIYOR"



Gazze'deki sivil halkın "vahim ve çaresiz durumu"nun vurgulandığı mektupta, "Gazze'de yerinden edilmiş, açlık ve tehlikeli hastalıkların yayılmasıyla karşı karşıya olan yaklaşık 1,4 milyon Filistinli, ek insani yardımlara erişim için daha fazla bekleyemez." uyarısında bulunuldu.



Mektupta, Hamas'ın elindeki "134 rehineden 32'sinin öldüğü" bilgisi paylaşılarak, "Hayatta kalan rehinelerin Gazze'deki tünellerde tıbbi yardım olmadan acı çekmeye terk edildiği her gün daha fazlasının hayatını kaybetmesi ihtimali artıyor. Rehineler ve aileleri daha fazla bekleyemez." ifadeleri kullanıldı.

