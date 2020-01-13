Yangınlar sonrası Avustralya'da iklim değişikliği sinyali

Avustralya hava sıcaklıklarının düşmesiyle biraz rahat nefes aldı. Aylardır devam eden yangınların bir kısmı kontrol altına alınmaya başlandı. O noktalardan biri, yangınların ekimden bu yana devam ettiği Sidney kenti yakınlarındaki Gospers dağıydi.



Yangının hafif yağmur sayesinde kontrol altına alındığı belirtiliyor. Eleştirilerin hedefindeki Başbakan Scott Morrison ise iklim politikasini değiştireceğinin sinyalini verdi.



Öz eleştiri yapan Başbakan Morrison iklim değişikliğinin yaz mevsiminin daha uzun, daha sıcak ve daha kurak geçmesine neden olduğunu gördüğünü söyledi.



Kriz yönetiminde hatalar olduğunu itiraf eden Morrison, "Sahadaki bazı gelişmeleri daha iyi yürütebilirdim. Çok hassas, duygusal bir ortam var. Şunu söylemeliyim ki; yaklaşık yüzde 95'inde pozitif ve takdir edici yanıtlar aldim. Ama ortam çok hassas, çok duygusal. Başbakanlar da etten kemiktendir" dedi.



Avustralya yönetimi alevlerin doğal hayata verdiği hasarı düzeltmek için kolları sıvadı. Koala hastanesini ziyaret eden Hazine Bakanı Josh Frydenberg ilk etapta 35 milyon dolar bütçe ayrıldığını duyurdu. Bu miktarın yarısı hayvanların tedavisi için harcanacak. Diğer yarısı da canlandırma çalışmaları için kullanılacak.



Avustralya'da üç aydır devam eden büyük orman yangınları şu ana kadar 28 can aldı. 2 bin ev ve milyonlarca hektar alan küle döndü. Yangınlar doğal hayata da büyük darbe vurdu. Bir milyardan fazla hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

