Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 13 kişi öldü, 14'ü kayıp

Uluslararası Göç Örgütü Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Cibuti'den yola çıkan teknedeki 14 kişi ise kayıp.

Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 13 kişi öldü, 14'ü kayıp

'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) açıklarında bir teknesinin batması sonucu en az 13 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

BM ajansına göre gemi 25 Etiyopyalı göçmen ve iki Yemen vatandaşını taşıyarak Cibuti'den yola çıkmıştı.

IOM, Yemenli kaptan ve yardımcısı da dahil olmak üzere kayıpların bulunması için arama çalışmaları devam ederken, öldüğü teyit edilenler arasında on bir erkek ve iki kadın olduğunu bildirdi.

Gemi kazasının nedeninin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

IOM'nin Yemen'deki misyonunun şefi Matt Huber, “Bu son trajedi, göçmenlerin bu rotada karşılaştıkları tehlikelerin keskin bir hatırlatıcısıdır” dedi.

Her yıl on binlerce göçmen çatışmalardan, doğal afetlerden ya da kötü ekonomik koşullardan kaçmak için Afrika Boynuzu'ndan yola çıkıyor ve petrol zengini Körfez'e ulaşmak amacıyla Kızıldeniz'i geçiyor.

Bu kaza, haziran ve temmuz aylarında Yemen açıklarında yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan benzer olayların ardından geldi.

Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi, yaklaşık on yıldır iç savaşla boğuştuğu için Yemen'e ulaşan göçmenler genellikle güvenliklerine yönelik daha fazla tehditle karşılaşıyor.

Birçoğu işçi ya da ev işçisi olarak iş bulabilecekleri Suudi Arabistan ve diğer Körfez Arap ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

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