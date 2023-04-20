Yemen'de bayram yardımı sırasında izdiham: En az 78 ölü

Yemen'de Ramazan Bayramı yardımlarının dağıtıldığı sırada yaşanan izdihamda en 78 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Husilerin kontrolündeki Sanaa'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sanaa'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.



Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.



Öte yandan Sanaa'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.



Aceri, Sanaa'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.