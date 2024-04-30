Yeni Haiti hükümeti gizli törenle göreve başladı

Haiti'nin başbakanı Ariel Henry resmen istifa etti ve yeni bir geçici hükümet, başkenti kaosa sürükleyen ayaklanmadan yaklaşık iki ay sonra, başkanlık sarayında düzenlenen gizli bir törenle yemin ederek göreve başladı.



Dokuz kişilik "Geçiş Konseyi", Port-au-Prince'teki ulusal sarayda düzenlenen bir etkinlik ile resmen göreve başladı.



Üyeler yemin ederken, ABD'de bulunan ve çete ayaklanması nedeniyle Haiti'den uzaklaştırılan Henry, bir mektupla istifa ettiğini duyurdu.



2021'de Başkan Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından iktidara gelen beyin cerrahı ve siyasetçi Henry, "Zor zamanlarda ulusa hizmet ettik" diye yazdı. Henry geçen ay görevi bırakacağını açıklamıştı.



Perşembe sabahı erken saatlerde yapılan tören gizlilik içinde yapıldı ve şiddet tehdidi nedeniyle kamuya açıklanmadı.

