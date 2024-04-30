Yeni Haiti hükümeti gizli törenle göreve başladı

Çete şiddeti Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'i sarsmaya devam ederken, başbakan Ariel Henry'nin resmen istifa etmesinden sonra "Geçiş Konseyi" görev yemini etti. Tanınmış çete sözcüsü "Barbekü" lakaplı Jimmy Chérizier yeni liderleri "kendilerini hazırlamaları" konusunda uyardı. Çete şiddeti başladığından bu yana Port-au-Prince'in dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.

Yeni Haiti hükümeti gizli törenle göreve başladı
Haiti'de kurulan Geçiş Konseyi'nin yemin töreni

Haiti'nin başbakanı Ariel Henry resmen istifa etti ve yeni bir geçici hükümet, başkenti kaosa sürükleyen ayaklanmadan yaklaşık iki ay sonra, başkanlık sarayında düzenlenen gizli bir törenle yemin ederek göreve başladı.

Dokuz kişilik "Geçiş Konseyi", Port-au-Prince'teki ulusal sarayda düzenlenen bir etkinlik ile resmen göreve başladı.

Üyeler yemin ederken, ABD'de bulunan ve çete ayaklanması nedeniyle Haiti'den uzaklaştırılan Henry, bir mektupla istifa ettiğini duyurdu.

2021'de Başkan Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından iktidara gelen beyin cerrahı ve siyasetçi Henry, "Zor zamanlarda ulusa hizmet ettik" diye yazdı. Henry geçen ay görevi bırakacağını açıklamıştı.

Perşembe sabahı erken saatlerde yapılan tören gizlilik içinde yapıldı ve tehdidi nedeniyle kamuya açıklanmadı.

Yeni Haiti hükümeti gizli törenle göreve başladı - 1 Çete şiddetinin kasıp kavurduğu Haiti sokakları.

YENİ HÜKÜMETE TEHDİT GECİKMEDİ

Son günlerde sarayın çevresindeki şehir merkezinde polisle silahlı suçlular arasında çatışmalar yaşandı.

Tanınmış çete sözcüsü "Barbekü" lakaplı Jimmy Chérizier Haiti'nin yeni liderlerini "kendilerini hazırlamaları" konusunda uyardı.

Bu tehdide rağmen, ABD ve 15 üyeli Karayip Topluluğu (Caricom) destekli konsey, 29 Şubat'ta suç niteliğindeki isyanın başlamasından neredeyse iki ay sonra kuruldu.

Yeni Haiti hükümeti gizli törenle göreve başladı - 2 Haiti'de çete ve polis ekipleri arasında çatışmalar sürüyor.

HAİTİ'DE SON DURUM

Çete şiddeti başladığından bu yana Port-au-Prince'in dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.

Uluslararası havaalanı ve limanı silahlı çatışmalar nedeniyle kapatılmış, başkenti diğer şehirlere bağlayan yollar adam kaçırma ve gaspla nam salmış silahlı gruplar tarafından ele geçirilmiş halde.

Yalnızca özel helikopter uçuşları için binlerce dolar ödeyecek kadar zengin olanlar veya otoyolları kullanmaya cesaret edecek kadar çaresiz olanlar başkente girip çıkabiliyor.

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