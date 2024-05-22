Yeni Kaledonya'da ayaklanma: 2 okul kundaklandı, 1 okul yağmalandı

Yeni Kaledonya'da şiddet olayları devam ederken, başkent Noumea'nın Belediye Başkanı Sonia Lagarde konuk olduğu BFMTV kanalında Ada'daki son gelişmeleri anlattı.



Lagarde, Noumea'da gecenin sakin geçmediğine işaret ederek, Ada'da iki okulun kundaklandığını ve bir okulun yağmalandığını belirtti.



Büyük bir iş yeri ile bir otomobil bayisinde 300 aracın kundaklandığını aktaran Lagarde, Ada'ya gelecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Kongre'yi toplamaması çağrısında bulundu.



Ulusal basındaki haberlere göre, dün Yeni Kaledonya'ya yönelik benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi.



Ciddi hasarlara sebebiyet verilmeden durdurulan saldırının arkasındaki IP adreslerinin çoğunun Rusya menşeli olduğu aktarıldı.

