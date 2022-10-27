Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldırı düzenleyen kadının gözaltına alındığı duyuruldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, söz konusu kadın Ardern'in ofis kapısında bir delik açtı. Ayrıca, Başbakanlık Binası'nın yakınındaki patikada kadına ait olduğu değerlendirilen büyük bir bıçak bulunduğı belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı

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The Guardian'ın internet sitesinde yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde 57 yaşındaki kadın, Ardern'in Antarktika ziyareti sırasında Auckland kentindeki ofisine saldırdı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı - 1 Elinde sert bir cisimle yürüyen kadın güvenlik kameralarından tespit edildi. 

İsmini belirtmek istemeyen görgü tanığı, kadının, Başbakanlık Ofisi'nin kapısı üzerinde delik açıp içeriye bir şey fırlattığını ve binadan duman çıktığını ifade etti.

BÜYÜK BİR BIÇAK BULUNDU

Binadan duman çıkması üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisine saldıran kadın gözaltına alındı - 2 Saldırgan kadının yürüdüğü güzergahta büyük bir bıçağa rastlandı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyet yetkilileri, kısa süre sonra kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberde de saldırgan kadının yürüdüğü güzergahtaki Başbakanlık Ofisi'nin yakınında büyük bir bıçağa rastlandığı bildirildi.

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