Yeni Zelanda okullarda cep telefonunu yasaklayacak

Luxon, 2022'de Meclis'ten geçen ve 2024'te uygulamaya konulması planlanan, 2008 sonrası doğanların sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı iptal edeceğini de duyurdu.



İptal edileceği duyurulan yasa çerçevesinde, var olan sigara satıcılarının yüzde 90'ına satış yasağı getirilmesi ve sigaralardaki nikotin miktarının azaltılması da öngörülüyordu.



İlk 100 günlük eylem planı arasında yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarmak da yer alıyor.