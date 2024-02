Yeni Zelanda'da yerli halktan hükümete 'kuruluş anlaşması' tepkisi

Yeni Zelanda'da Başbakan Christopher Luxon ve hükümet üyeleri, bazı Maori topluluğu liderleriyle "6 Şubat Waitangi Günü" öncesi halka açık toplantıda bir araya geldi.



Maori topluluğu liderleri, Luxon hükümetini yerli halkla ilgili politikaları nedeniyle eleştirdikleri hükümeti bu konudaki rotasını değiştirmeye çağırdı.



Liderlerden Rahui Papa, yaptığı açıklamada yerli hakları ve Waitangi Antlaşması'nın korunmasına yönelik çağrılarını her fırsatta dile getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.



Başbakan Luxon da yaptığı konuşmada Waitangi Antlaşması'nın ülkenin geleceğinin önemli parçası olmaya devam edeceğini söyleyerek, "Antlaşma, bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz. Antlaşma, dönüştüğümüz ülkeyi şekillendirdi. Her iki tarafa da yüklediği yükümlülükler her zaman bizimle olacak." ifadesini kullandı.



WAITANGI ANTLAŞMASI İLE İLİŞKİ BAŞLAMIŞTI



Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak da kabul edilen Waitangi Antlaşması, 6 Şubat 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında imzalanmıştı.



Antlaşma neticesinde dönemin hükümeti ve Maoriler arasında ilişki başlamıştı.



Luxon hükümetinin antlaşmayı gözden geçirip bazı değişiklikler yapmayı planlaması ülke çapında protestolara yol açmıştı