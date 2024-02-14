Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev yemin ederek görevine başladı

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE VURGU



Aliyev, Karabağ konusunun milli mesele olduğunu ve tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğini belirterek, "Bu konu çözüme kavuştu. Bizim milli birliğimiz daimi olmalıdır. Çünkü Azerbaycan'ın önemi ve dünyada oynadığı rol artmaktadır." dedi.



Genç neslin önemine vurgu yapan Aliyev, "Biz, milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi milli ruhta ve geleneksel değerler temelinde yetiştirmek devletin ve her ailenin görevidir." ifadelerini kullandı.



Aliyev, sivil toplumu güçlendirecekleri, Karabağ ve Doğu Zengezur'un imar ve ihyasını sürdüreceklerini, ekonomiyi geliştireceklerini, yoksulluk ve işsizliğe yönelik faaliyetlerini devam ettireceklerini aktardı.



Azerbaycan'da teknolojinin gelişmesine önem vereceklerine, yenilenebilir enerji atılımlarını sürdüreceklerine işaret eden Aliyev, petrol ve doğal gaz ihracı ile ulaştırma alanındaki projeleri büyüterek devam ettireceklerini dile getirdi.



"TÜRK DÜNYASI BİZİM AİLEMİZDİR"



Aliyev, bugüne kadar yaptıkları gibi bağımsız dış politika sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açıkça söylemek istiyorum ki bu bizim için önceliktir. Türk Devletleri Teşkilatı bizim için temel uluslararası organizasyondur, çünkü o bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yok. Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatının küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz."



ALİYEV, ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yemin töreninin ardından eşi Mihriban Aliyeva ile şehitlikleri ziyaret etti.



Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktı.