YPG Suriye'de yasadışı seçimi erteledi

PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim Ağustos 2024’e ertelendi. Türkiye, ilk 30 Mayıs’ta yapılması planlanan daha sonra 11 Haziran'a ertelenen yerel seçim kararına sert tepki göstermişti.

YPG Suriye'de yasadışı seçimi erteledi
MSB'den Suriye'deki sözde seçimin ertelenmesine ilk tepki: Tamamen iptal edilmelidir

MSB'den Suriye'deki sözde seçimin ertelenmesine ilk tepki: Tamamen iptal edilmelidir

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Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü /YPG, Türkiye'nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı.

Örgütün sözde sivil yönetiminin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, işgali altındaki bölgede daha önce 11 Haziran'da yapılacağı ilan edilen sözde yerel seçimin, 18 Ağustos'a ertelendiği duyuruldu.

örgütü, Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin-El-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçimle kendine meşruiyet kazandırma çabasına girmişti.

Örgütün arayışları, Suriye'de silah zoruyla bastırdığı Kürt siyasi grupları başta olmak üzere Suriye içerisinden de tepki görmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yapılacak herhangi bir seçimin ancak belli koşullar sağlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret ederek, ülkede serbest, adil ve şeffaf seçim koşullarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekmişti.

Ancak terör örgütünün çabalarıyla ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) unsurlarının tutumu kamuoyunda sorgulanmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BİR TERÖRİSTAN KURMASINA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta Efes-2024 Tatbikatı'nda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

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