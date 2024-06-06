MSB'den Suriye'deki sözde seçimin ertelenmesine ilk tepki: Tamamen iptal edilmelidir

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.

PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçimin Ağustos 2024’e ertelenmesine tepki gösteren Bakanlık kaynakları, durumu "kabul edilemez" olarak ifade edip "Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz." açıklaması yapıldı.



TERÖRLE MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları sürüyor.



Bakanlık kaynakları, operasyonlarda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak 1 Ocak 2024’ten bu yana 521’i Irak’ın, 630’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 151'e ulaştığını dile getirdi.



KAYSERİ'DEKİ UÇAK KAZASI



Bakanlık kaynakları, Kayseri’de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorulara şu cevabı verdi:



“Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02’de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."



MSB: YUNAN VE TÜRK GENELKURMAY BAŞKANLARI BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR



Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında iki ülke Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk’ta icra edilen 17’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek.



Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyet ise Yunan Milli Savunma Koleji'ni 06-09 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecek.