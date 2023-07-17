Yunanistan, ABD'den 4 adet Kıyı Muharebe Gemisi almayı planlıyor

Uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılan Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri'nde özellikle Harpoon füzeleri ve RAM Yakın Hava Savunma Füze Sistemi gibi modern silahlar var.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye "zeytin dalı" Haberi Görüntüle