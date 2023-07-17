Yunanistan, ABD'den 4 adet Kıyı Muharebe Gemisi almayı planlıyor

Yunanistan'ın, ABD'den 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi tedarik etmeyi planladığı bildirildi.

Yunanistan, ABD'den 4 adet Kıyı Muharebe Gemisi almayı planlıyor

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ülke donanmasının genelindeki ikinci el piyasasını araştırdıktan sonra, ABD Donanması'ndan 4 adet Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) tedarik etmeyi planladığı belirtildi.

'ın ayrıca, ABD Donanması'nın yeni Constellation sınıfı (FFG 62) fırkateyn programına resmi olarak katılım talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Yunanistan, ABD'den 4 adet Kıyı Muharebe Gemisi almayı planlıyor - 1 Tatbikat kapsamında Filipinlere giden ABD gemisi Fredom LCS-1 (2013, AFP)

Uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılan Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri'nde özellikle Harpoon füzeleri ve RAM Yakın Hava Savunma Füze Sistemi gibi modern silahlar var.

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