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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iadeiziyaret: Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edeceğim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mayıs ayında Türkiye'ye iadeiziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Türk tarafının Yunanistan'la gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik samimi bir arzusu olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iadeiziyaret: Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edeceğim
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Yunan basınına konuşan Miçotakis, Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı 'la görüşeceğini söyledi.

"Türk liderliğinin farklılıklarımız arasında köprü kurabilmemiz ve en azından gerginliklerden kaçınabilmemiz için samimi bir istek içinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında 'ı ziyaret etmiş, iki ülke karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

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