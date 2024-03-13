Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iadeiziyaret: Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edeceğim

Yunan basınına konuşan Miçotakis, Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söyledi.

"Türk liderliğinin farklılıklarımız arasında köprü kurabilmemiz ve en azından gerginliklerden kaçınabilmemiz için samimi bir istek içinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmiş, iki ülke karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı.