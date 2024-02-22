Yunanistan'da arıcılardan eylem

Yunanistan'da binden fazla arıcı, başkent Atina'da büyük bir protesto mitingi düzenledi.

Eylem, başkentteki devasa çiftçi mitinginden bir gün sonra gerçekleşti.

Arıcılar, yaptıkları açıklamada, üretim maliyetlerinin katlanması, sahte bal dolaşımı, ithal balın Yunan balı olarak satılması ve itfaiyenin, ormanlardaki hareketlerini kısıtlaması gibi nedenlerle, üretim maliyetlerinin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.



Geçen hafta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptıkları görüşmelerin sonuçlarından memnun olmayan Yunan çiftçiler, dün yaklaşık 150 traktörle Atina'ya gidip büyük bir miting düzenledi.



Haftalardır meydanlarda olan çiftçiler, maliyetlerin artması karşısında kârsız hale gelen tarım sektörü için sübvansiyonlu elektrik ve yakıt talep ediyorlar.