Yunanistan'da Covid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi

Yunanistan'da son haftalarda Covid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska takılması tavsiye edildi.

Yunanistan'da Covid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi

Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Covid-19 ve vakalarına dikkat çekildi.

Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.

 Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Covid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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