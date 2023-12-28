Yunanistan'da Covid-19 ve grip vakalarında artış: Maske takılması önerildi

Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Covid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.



Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.



Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Covid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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