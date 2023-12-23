Acil servise başvuranların sayısı 2 katına çıktı: Virüs potpurisi nedir?
Türkiye'de üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında son zamanlarda bir artış yaşanıyor. Acil servise başvuran hastaların sayısı ise iki katına çıktı. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan bu durumun "virüs potpurisi"nden kaynaklandığını söyledi. Peki virüs potpurisi nedir? Bulaşıcı hastalıklara karşı hangi önemler alınmalı?
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son günlerde gribal enfeksiyon nedeniyle hastanenin acil servislerine başvuran hasta sayısının iki katına çıktığını söyledi.