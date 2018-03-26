Yunanistan'da göçmenlere ait 2 ceset bulundu

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Potamos köyünde bir evde ölü bulunan 35-40 yaşlarında ve göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin, cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor.



Ajans haberinde, yılda birkaç kez kültürel etkinlikler için kullanılan evde yapılan incelemede çatışma izlerine rastlandığını, üzerlerinde kimlik belgesi bulunmayan kadın ve erkek cesedinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığını belirtti.



Yaklaşık bir ay önce meydana geldiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.