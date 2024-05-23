Yunanistan'da muhalefetten Filistin'i tanıma çağrısı

Yunanistan'da muhalefet partileri, hükümetten İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etti.

Yunanistan'da muhalefetten Filistin'i tanıma çağrısı
İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

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Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) tarafından yayımlanan açıklamada, konusunda iki devletli çözümün desteklendiği belirtilerek, hükümete bu konuda inisiyatif alma çağrısı yapıldı.

"Yunan hükümetinin bu konuda inisiyatif alması için mücadele ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ün devletinin başkenti olacağı ve halkın barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün desteklendiği kaydedildi.

Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Parlamento Temsilcisi Dimitris Mancos da mecliste yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Filistin devletini tanıması gerektiğini vurguladı.

Mancos, bölgedeki karışıklığın ancak BM'nin karar verdiği gibi Filistin devletinin kurulmasıyla önlenebileceğini belirtti.

FİLİSTİN'İ TANIMA PLANI

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise hükümete Filistin devletini tanıması hususunda baskı yaparak Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e soru önergesi sundu.

Önergede, "1967 sınırları içinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımak konusunda hükümetin ne yapmayı planladığı" soruldu.

Özgürlük Seyri Başkanı Zoi Konstantopulu da mecliste yaptığı konuşmada hükümete seslenerek, "Filistin devletinin tanınması konusunda tutum alın. Bunu zaten üç AB üyesi ülke yapıyor ve diğerleri de bunu takip edecek. Ülkemizin geri kalmamasının büyük önemi var." dedi.

Konstantopulu ayrıca Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği suçları kınamasını istedi.

AVRUPA'DA FİLİSTİN RÜZGARI

Yunanistan parlamentosunda temsil edilen Yeni Sol Partisi, dün Yunanistan'ın da İspanya, İrlanda ve gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i tanıyacaklarını açıklamıştı.

Yunanistan parlamentosu, 22 Aralık 2015'te, dönemin Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararını genel kurulda oybirliğiyle kabul etmişti.

Parlamentonun bu kararı, Yunanistan'ın Filistin'i resmen tanıması yönünde hükümete tavsiye niteliği taşıyordu. Oylamayı dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile parlamentoya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da izlemişti.

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